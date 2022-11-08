高雄月内再爆枪击案 陈其迈：务必最短时间破案

继10月21日大立百货商圈爆发枪击案后不足一个月，大寮街头星期二（11月8日）凌晨再传枪响，嫌犯连开15枪，造成两人中弹送医。高雄市长陈其迈表明指示警方务必在最短时间内破案。

据中时新闻网报道，高雄市长陈其迈8日上午先到民族、中正路口拜票后，旋即前往三和市场扫街催票，下午接着到内惟黄昏市场，晚上则到瑞丰夜市拜票，陆战行程满档，8日在三和市场时有支持者当面高喊“陈其迈你辛苦了”，他挥一挥手直说“谢谢”。

不过，面对高雄再爆发枪击案，陈其迈一脸严肃回应称，8日清晨警察局长林炎田有向他报告这起枪击案，警方也在第一时间已掌握特定的人车，他并指示警察局长林炎田务必在最短时间破案，第一时间对外说明，所以现在正召开记者会，状况都有全程掌握，进一步情况会跟大家报告。

国民党高雄市长候选人柯志恩8日到凤农市场时扫街，被问及此事时痛批，高雄枪枝氾滥问题严重，民众对于治安有所疑虑，市府有必要好好解决，试图为大家解除这方面的疑虑。

高雄市大寮区8日凌晨惊爆枪响。据了解，疑为两派人马为债务相约台88线快速道路桥下、靠近光明路与大明路附近谈判，岂料其中一方一言不合遂持枪朝另一方开枪，一人头部中弹，一人腿部中弹，皆送到长庚医院抢救。根据现场遗留弹壳研判嫌犯开了约15枪，警方获报后目前正在调阅监视器厘清案情，全力追捕涉案嫌犯，详情仍待警方进一步厘清。