李家超：与大陆就陆港通关的商讨从未停顿

香港虽已大幅放宽边境检疫措施，但仍未完全开放与中国大陆的通关，香港特首李家超对此说，当局正持续探讨可能性，与大陆的商讨工作从没停顿过。

据香港《星岛日报》报道，李家超星期二（11月8日）早出席行政会议前说，香港政府理解中国大陆有其防疫需求，香港在考虑与中国大陆的通关时，必须考量不能将疫情风险带入大陆、也不能影响大陆的防疫标准。

他强调，港府与中国大陆的相关单位的商讨从来没有停顿过，双方正不断探讨可行性。

被问及什么时候放宽“0+0”（取消酒店隔离和居家健康监测要求）时，李家超说，任何防疫政策一定要在风险可控的情况下，循序渐进、有序稳妥地推行，全面恢复旅客入境还需要时间。

李家超引述数据称，11月平均经机场出入境人数，是9月实施“0+3”（三天居家健康监测）前的2.16倍，而从机场入境的外国人，即非香港、非大陆的人数是9月的3.5倍。他指，相关数字不断上升，会按照数字及疫情的实际数据不断检讨，从而考虑松绑防疫限制。

针对香港内部防疫限制，李家超说，冠病疫情还没有完全消失，因此目前还不会撤销健康码“红黄码”制度，但会在风险可控的情况下，尽量举办社交、经济活动或一些国际性活动，例如国际七人制橄榄球赛就是一个成功的例子，来展现香港已经重返国际舞台。