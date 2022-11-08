中国三季度近一半房企净亏损

中国媒体梳理发现，30家披露三季报的房企中，超六成房企归母净利润录得负增长，有近一半房企为净亏损状态。

据《北京商报》星期天（11月6日）报道，在刚刚过去的三季度，一系列看似利好落下后，中国房企不但没有收获预期之内的“金九银十”，反而遭遇了史上最难的三季度。

据统计，30家披露三季报的房企中，超六成房企归母净利润录得负增长，有近一半房企为净亏损状态。

30家样本房企中，九家房企实现归母净利润同比正增长，分别是万科、金地集团、华发股份、金融街、南国置业、迪马股份、滨江集团、荣安地产以及天健集团。

19家房企归母净利润录得负增长，阳光城、泰禾集团、北辰实业在30家样本房企中收获最大跌幅，上述3家房企归母净利润分别较去年同期下降303.81%、309.83%、352.07%。

华夏幸福、蓝光发展因去年同期归母净利润已是大幅亏损状态，三季报中该项涨跌幅以“不适用”标注。

一位熟悉房企财务报表报送内容的从业人员解释说：“不适用是A股上市公司一种财务标注手段，大多为去年同期已经亏损的企业，即便今年减亏成功，该项数值会出现与负数相比的情况，企业也大多会使用这样的标注。”

30家样本房企中，前三季度净亏损的房企有14家，既有国央企背景的南国置业、世茂股份、首开股份等，也有如蓝光发展、泰禾集团、阳光城、华夏幸福等出险房企。其中，归母净利润亏损最多的为蓝光发展，前三季度亏损116.73亿元（人民币，下同，约22.61亿新元）。

尤为引起关注的是，“招保万金”元老级的存在，今年前三季度的利润表现也不尽如人意。万科前三季度归母净利润为170.5亿元，同比增长2.17%；金地集团归母净利润为33.36亿元，同比微增0.83%；保利发展前三季度归母净利润为130.94亿元，同比下降3.61%；招商蛇口归母净利润为29.57亿元，同比大降53.44%。

对于业绩下滑，招商蛇口也列举了三大原因：一是房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但受市场下行影响，房地产业务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少。二是公司妥善落实国家相关房租减免政策要求，结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免。此外，公司转让子公司产生投资收益同比减少也是拉低利润的主要原因。

10月24日，中海地产发布今年三季度财报，三季度中海地产录得营收175.2亿元，同比下降59.5%；扣除投资物业公允价值变动收益和汇兑净损益后的经营利润为18亿元，去年同期这一数值接近80亿元，同比下降77.5%。

某央字头房企北京公司财务总说：“现在开源是基本无望，即便是央企也一样，别看我们还在拿地，但也就是维持个基本打平。”

现阶段“节流”成了大多数房企的选择，服务部门不花钱、营销部门少花钱是基本原则。

他还透露，目前部分企业大区营销总级别月薪已经有降至万元级别。“任务完不成之前都别提钱，能不能有年终奖也两说。”

中指研究院企业事业部研究负责人刘水分析说，多重因素造成行业“跌多涨少”的基本面，单家企业其实很难对抗整个大势的压力。近几年房企销售额增速逐渐下降，部分房企房地产结算收入增速也将逐渐下降。此外，高地价压低了房企盈利空间，房企结算毛利率持续走低。

刘水称，受宏观经济下行压力大、市场下行、疫情反复和居民收入预期转弱影响，销售价格表现不及预期，2021年房地产企业普遍加大了存货、投资性物业、长期股权投资等资产减值准备计提力度，从而影响当期净利润水平。

他指出，受市场下行影响，联合营项目收益也出现同步减少，导致上市房地产企业净利润进一步出现下滑。当前为应对确保现金流安全和调整投资布局，部分房企处置非核心资产，或形成亏损。