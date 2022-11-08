31架次大陆军机飞越台海中线 佩洛西访台以来最多

台湾国防部星期二（11月8日）通报，当天有31架中国大陆军机飞入台湾西南防空识别区并飞越台湾海峡中线，是美国众议院议长佩洛西访台以来最多的一次。

据台湾《联合报》报道，台军星期一侦获63架次中国大陆军机和四艘次军舰在台湾周边海空域活动，其中有31架次军机飞越台湾海峡中线，台军运用任务机、舰和岸置导弹系统严密监控与应处。

台湾空军司令部统计，这31架次军机分别为，歼-11战机两架次、歼-16战机24架次、运-8反潜机两架次、歼-10战机两架次、空警-500一架次。

根据台湾空军公布的航迹示意图显示，除歼-11战机出现在海峡中线北侧空域外，其余军机均在西南空域密集活动，尤其有24架歼-16战机集中行动。

台湾空军除派遣空中巡逻兵力应对外，同时实施广播驱离、防空导弹追监等反制措施。

此次中国大陆军机的集体行动，正值英国国际贸易部副部长韩斯（Greg Hands）星期一（11月7日）访问台湾，韩斯此次的访台行程是2018年以来首名英国部长访台。韩斯星期一到访台湾与台湾经济部政务次长陈正祺共同主持第25届英台经贸对话，并与总统蔡英文会面。中国大陆外交部发言人赵立坚敦促英方停止与台湾任何形式的官方往来。

此外，美国和台湾还将于星期二和星期三在纽约就《21世纪贸易倡议》举行会谈。

彭博社报道统计，自佩洛西访台以来，中国大陆已派出778架军机进入台湾防空识别区，平均每天八架。