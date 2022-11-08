山西平遥27例阳性 全县静态管理游客就地静默

山西省平遥县发现27例冠病阳性， 全县实施静态管理，并进行核酸检测，游客也要在所居住酒店、宾馆等就地静默。

据央视新闻报道，山西省平遥县星期一（11月7日）晚间召开新闻发布会通报，星期一在高风险地区管控人员筛查中发现16例阳性；在对集中隔离管控人员的单采单检中，发现九例阳性；加上星期天（6日）晚发现的两例阳性，全县目前共有27例阳性。

平遥县目前已排查到密切接触者259人，除因需照顾幼子或因身体原因实施居家隔离的三人以外，全部落实集中隔离医学观察措施；排查到次密接79人，已全部落实居家隔离医学观察措施。目前仍在深入排查。

“平遥发布”官方微信公号星期一发布公告称，平遥县冠病疫情防控工作领导小组决定自11月7日晚上6时起对全县域实行静态管理，解除时间另行通告。

静态管理期间全县域保持静默状态，非必要不外出，原则上必须居家。全县启动全员核酸检测，重点人员实行原有管控措施。

公告说，全县实行交通管控，火车站、高铁站、汽车站、高速路口限制人员流动。全县除保供、保产、保稳、防疫、垃圾清运车辆外（凭证通行），不符合规定的社会车辆不运行、不流动。

同时，全县以社区（村）为单位，统筹设立核酸检测采样点，按照指定的时间、地点进行核酸检测。

公告提到，除保供超市、保供药店和医疗机构等场所外，其余经营性场所一律暂停线下营业。暂停举办婚宴、生日宴等聚集性活动，丧事简办，其他聚集性活动非必要不举办。

另外，各类学校在静态管理解除前不得开学。各类校外培训机构等停止线下教学。养老机构实行封闭式管理，非必要不探视。

公告还说，来平遥的游客在所居住酒店、宾馆、客栈、民宿就地静默，按照规定接受核酸检测和执行相关防疫政策。