2022胡润百富榜企业家总财富较去年下降18%

胡润研究院星期二（11月8日）发布“2022胡润百富榜”，上榜企业家总财富比去年下降18%。

据胡润研究院8日发布的新闻稿，有1305位个人财富50亿元人民币（下同，9.68亿新元）以上的企业家登上今年胡润百富榜，比去年减少11%（160人）。上榜企业家总财富比去年下降18%，至24.5万亿元人民币。千亿级企业家比去年减少11人，至34人。十亿美金级企业家比去年减少239人，至946人。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“疫情和俄乌冲突之下，全球经济放缓，对中国经济短期内也造成影响，中国证券市场大幅下降，恒生指数和深指都比去年同期下降20%多，上指也下降超过10%，这也导致了今年上榜企业家财富普遍缩水，上榜人数下降，50亿级企业家总人数比去年减少超过10%，总财富比去年下降近20%，这是我们百富榜24年来第五次总人数下降，也是历史上人数减少最多的一次。然而值得关注的是，50亿级企业家人数虽然减少了这么多，但还是比五年前增长了近50%，是10年前的四倍，20年前的400多倍。”

从榜单排名来看，农夫山泉创办人钟睒睒（68岁）财富比去年增长650亿元人民币，即17%，以4550亿元人民币第二次成为中国首富。钟睒睒创造了20多年来中国首富财富的最高纪录。

字节跳动创办人张一鸣（39岁）财富比去年下降950亿元人民币，即28%，以2450亿元人民币位列第二，排名不变。宁德时代总裁曾毓群（54岁）财富比去年下降900亿元人民币，即28%，以2300亿元人民币位列第三，排名不变。

今年上榜企业家平均年龄58岁，比去年年长两岁。40岁以下（含40岁）的企业家有94位，比去年减少16位，其中36位白手起家。17位“90后”上榜，比去年多三位，其中三位是白手起家的：喜茶31岁的聂云宸财富85亿元蝉联90后白手起家首富；Manner咖啡29岁的陆剑霞，韩玉龙、陆剑霞夫妇财富比去年增长一倍至70亿元人民币；出生北京，在美国创立了人力资源服务公司Deel的32岁王硕以50亿元人民币财富首次上榜。

女企业家占比基本与去年持平，为26.7%，去年26%。其中六成是白手起家的。杨惠妍蝉联中国女首富。

今年是胡润研究院自1999年以来连续第24次发布“胡润百富榜”。上榜企业家财富计算的截止日期为2022年9月15日。