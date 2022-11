华裔数学家称已本质上证明“朗道-西格尔零点猜想”

美籍华裔数学家张益唐称,他已经本质上证明了数学上著名的“朗道-西格尔零点猜想”。

据澎湃新闻报道,目前在加州大学圣塔芭芭拉分校担任教授的张益唐,星期二(11月8日)上午面向北京大学师生和公众发表有关证明这一猜想的演讲。

张益唐说,在本质上,他已经证明了朗道-西格尔零点猜想。只是像他此前关于孪生素数猜想的研究结果一样,结果还可以被改进。

张益唐说,这一最新研究突破将有很多应用,将带来很多新的数学定理。

张益唐证明该猜想的论文,目前已在网站arXiv上正式对外公开,论文的标题是《离散均值估计和朗道-西格尔零点》(Discrete mean estimates and the Landau-Siegel Zero),全文共111页。

“朗道-西格尔零点”被定义为广义黎曼猜想(当今尚未解决的最重要的数学猜想之一)的反例。断言“朗道-西格尔零点”不存在的猜测,被称为朗道-西格尔零点猜想。

对于自己的成果,张益唐说:“有人以为我证明了黎曼假设是错的,我再说一遍,我可没有这个本事。我只是在一定范围里部分地解决黎曼假设应该是对的。”

张益唐1955年2月出生在上海,祖籍浙江平湖,他是北京大学78级学生,曾师从潘承彪攻读硕士学位。1985年,张益唐到美国普渡大学攻读博士学位。

张益唐曾于2013年在《数学年刊》(Annals of Mathematics)发表《素数间的有界间隔》,首次证明了存在无穷多对素数对(p, q),其中每一对素数之差,即p和q的距离,不超过7000万。这为世纪难题“孪生素数猜想”的解决做出了突破性工作,他从一位默默无闻的大学讲师跻身世界重量级数学家的行列。

由于张益唐30岁才出国留学,发表第一篇重要论文时更已年近六旬,他被很多媒体与同行称为传奇数学家。