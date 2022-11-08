华裔数学家称已本质上证明“朗道-西格尔零点猜想”

美籍华裔数学家张益唐称，他已经本质上证明了数学上著名的“朗道-西格尔零点猜想”。

据澎湃新闻报道，目前在加州大学圣塔芭芭拉分校担任教授的张益唐，星期二（11月8日）上午面向北京大学师生和公众发表有关证明这一猜想的演讲。

张益唐说，在本质上，他已经证明了朗道-西格尔零点猜想。只是像他此前关于孪生素数猜想的研究结果一样，结果还可以被改进。

张益唐说，这一最新研究突破将有很多应用，将带来很多新的数学定理。

张益唐证明该猜想的论文，目前已在网站arXiv上正式对外公开，论文的标题是《离散均值估计和朗道-西格尔零点》（Discrete mean estimates and the Landau-Siegel Zero），全文共111页。

“朗道-西格尔零点”被定义为广义黎曼猜想（当今尚未解决的最重要的数学猜想之一）的反例。断言“朗道-西格尔零点”不存在的猜测，被称为朗道-西格尔零点猜想。

对于自己的成果，张益唐说：“有人以为我证明了黎曼假设是错的，我再说一遍，我可没有这个本事。我只是在一定范围里部分地解决黎曼假设应该是对的。”

张益唐1955年2月出生在上海，祖籍浙江平湖，他是北京大学78级学生，曾师从潘承彪攻读硕士学位。1985年，张益唐到美国普渡大学攻读博士学位。

张益唐曾于2013年在《数学年刊》（Annals of Mathematics）发表《素数间的有界间隔》，首次证明了存在无穷多对素数对（p， q），其中每一对素数之差，即p和q的距离，不超过7000万。这为世纪难题“孪生素数猜想”的解决做出了突破性工作，他从一位默默无闻的大学讲师跻身世界重量级数学家的行列。

由于张益唐30岁才出国留学，发表第一篇重要论文时更已年近六旬，他被很多媒体与同行称为传奇数学家。