港财库局：金融科技周吸引逾2万人参与

香港财经事务及库务局称，本周举行的香港金融科技周吸引了超过2万人参与，也向全球展示了香港金融科技业的优势和竞争力。

据香港《星岛日报》报道，香港财库局局长许正宇星期二（11月8日）出席香港证券业协会金融科技论坛时说，香港金融科技周本周在香港成功举行，与会者反应热烈，向国际社会展示了香港金融业的竞争力。

他说，证券业可运用金融科技，减少不必要的时间，提升运作效率，例如，有效进行“认识你的客户”(KYC)程序，掌握客户的财务状况，并提出适合的建议。

针对上周在金融科技周公布虚拟资产发展政策宣言，许正宇称，宣言清楚表明香港政府对于全球从事虚拟资产业务创新人员，抱有“开放”与“兼容”态度，并致力提供明确、清晰和整全的监管框架，以迎接全球虚拟资产急速发展，所带来的金融创新与科技发展。

他称，目前港府正与监管机构正研究推出各项试验计划，包括在金融科技周发行NFT、绿色债券代币化等，期待相关措施可为香港的金融科技注入新动力。

许正宇还说，财库局今年2月推出新一轮的“在职金融从业员金融科技培圳计划”，截至目前，已吸引逾2600名金融从业员参与，以及七个业界组织举办的培训项目正在进行中。

另外，香港证券业协会主席、立法会金融服务界议员李惟宏在同一论坛中称，近期香港成功举办多个国际活动，展示了香港正在逐步恢复正常，经济正在复苏。他认为，业界虽然正面临各项挑战，但新一份施政报告中提出一系列的有助香港金融服务发展的措施，相信香港金融服务业的前景仍然亮丽。