单月仍有逾千人赴柬埔寨 台外交部再吁海外求职提高警觉

针对台湾民众遭犯罪集团诱骗赴柬埔寨从事违法工作受困案，台湾外交部星期二（11月8日）说，赴柬埔寨人数减少，但单月仍有逾千人前往，再次呼吁台湾民众到海外求职时一定要提高警觉，不要被高薪所骗、落入陷阱。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部亚太司司长周民淦8日在外交部例会上说，根据警政署掌握最新数据，赴柬埔寨落入求职陷阱受害案件，截至11月7日为止，共计受理693人案件，在警政署、刑警局、劳动部、外交部等相关部会合作下已成功协助378人返台，还有315人未归返。台外交部将持续与相关单位协调合作，也会加强和相关国家警政机关联系，以协助受害台湾人尽快归来。

周民淦补充称，根据台湾观光局统计，赴柬埔寨人数有下降趋势，6月约1500人、7月2166人、8月1537人、9月1226人，10月统计还没出来，但可以看出数据已往下走。但仍有相当多台湾民众在边境开放前前往。

周民淦强调，因此要继续呼吁台湾民众到海外求职时一定要提高警觉 ，务必先查明拟任职公司在当地是否经合法登记，其产业类别是否符合当地法令，并审慎评估工作内容与属性，注意契约内容，务必循合理合法、正常管道申请入境，切勿轻信不实网络招募广告，以免触法，甚至危及人身安全。