中国核酸检测再降价 混检低于每人次三元人民币

中国核酸检测价格再次下降，在政府采购中单人单管的检测结算价格最低为12.2元/人次（人民币，下同，约2.36新元/人次），混检结算价不止一次出现低于三元/人次的情况。

据第一财经报道，贵州省的疾控检测机构、公立医疗机构从星期二（11月8日）起开始执行新的核酸检测价格，单人单管最高14元/人次，多人混检最高收费标准调整为2.6元/人次。

这是自2022年5月底中国国家医保局发布要求下调核酸检测价格通知以来，第一次由省级医保局统一下调核酸检测的混检价格至三元/人次以下。

单人单管的检测价格也是创下了新低。这一价格甚至低于刚刚在9月份调完新一轮价格的江西省和陕西省的标准（混检三元、单检15元）。

据统计，在中国政府采购中混检结算价不止一次出现了低于3元/人次的情况，单人单管的检测结算价格最低达到了12.2元/人次。

按照贵州省医保局等四部门下发的通知，非公立医疗机构以及第三方检测机构提供冠病病毒检测服务实行市场调节价，定价应当遵循“公平、合法和诚实信用”的原则，体现保本微利、质价相符，不得借疫生不义之财，倡导参照公立医疗机构冠病病毒检测价格执行。

在广东省中山市今年7月的一份街道政府采购中已经出现了2.7元/人份的中标价格。

中国采购网10月20日发布的一份采购公告显示，低于三元的价格依然有企业愿意投标。

公告称，北京市公安局监所管理总队冠病病毒核酸检测服务项目由北京圣维尔医学检验实验室有限公司中标。中标人在北京市医疗保障局等主管部门发布的现行价格基础上报统一折扣率，中标优惠率为75%。

北京市现行价格基础，为冠病病毒核酸检测单样本检测15.2元/次、混合检测2.6元/人份。折扣率只针对检测，采样服务费按北京市医疗保障局等主管部门联合发布的现行价格执行（采样服务费0.8元/人份）。

按照中标人的折扣率75%来算，中标后的混采结算价格为单人单管12.2元，多人混检2.75元。

这份为期一年的服务项目，如果在合同期内北京市医疗保障局等主管部门统一下调核酸检测价格，这份标的的最终结算价还要同步下调。