路透：欧盟理事会主席在中国进博会演讲被取消

不具名外交官透露，中国官方取消了欧洲联盟理事会主席米歇尔在中国国际进口博览会上的演讲。米歇尔计划在演讲中批评俄罗斯入侵乌克兰和呼吁减少对中国的贸易依赖。

据路透社星期二（11月8日）报道，三名欧洲外交官称，上星期五（11月4日）进博会开幕时，原定会播放米歇尔预先录制的演讲视频，但最后该视频没有被播放。

米歇尔的发言人勒茨（Barend Leyts）说，米希尔应邀在博览会上发言，“按照中国当局的要求，我们确实提供了一份预先录制的影片，但最终当局没有播放这则影片。我们已经通过正常的外交渠道解决了这个问题”。

中国外交部、博览会的联合主办方——中国商务部和上海市政府均没有回应置评请求。

根据公开议程，在中国国家主席习近平发言后，其他政要包括国际货币基金组织总裁、世界贸易组织总干事以及印度尼西亚、斯里兰卡和白俄罗斯的总统都会在博览会上发言。

根据欧洲外交官提供的演讲摘要，米歇尔计划发表的演讲将严厉抨击“俄罗斯对乌克兰发动的非法战争”，并说欧洲正从这场战争中汲取教训。

米歇尔说，欧洲在化石燃料方面过度依赖俄罗斯，导致了贸易不平衡。“在欧洲，我们希望我们的贸易关系保持平衡，避免过度依赖的情况出现……而我们与中国的贸易关系也是如此。”

米歇尔还呼吁中国做出更多努力结束俄乌战争。他称，通过中俄“上不封顶”的外交关系，中国能够发挥影响力来阻止俄罗斯发动的“残酷战争”。“你，中国，可以帮助结束这一切。”

中国外交部发言人赵立坚星期二回应，称自己不了解相关情况，没有办法评论。