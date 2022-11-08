台确诊者违规外出投票 指挥中心：最重罚100万新台币

2022年台湾九合一选举还剩不足三周，民众若违规外出投票，将面对最高罚款100万新台币（下同，4万3858新元）。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾将在本月26日举行地方县市长选举，虽然台湾中央选举委员会规定确诊者不能外出投票，但各地方选委会方法不一，有的县市要提供确诊隔离者名单给投票所，避免确诊者领票，有的县市则强调涉及个资隐私，不提供确诊者名单，但若被检举将开罚。

对此，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥星期二（11月8日）在防疫记者会上说，目前并无规划将确诊者名单给中选会，但如果有确诊者违反规定外出，会请地方卫生局依照外出时间长短裁罚，可处20至100万新台币罚锾。

指挥中心虽然日前宣布放宽确诊者隔离天数，从星期一（11月7日）起确诊者“7+7”方案（七天居家检疫+七天自主健康管理）的后七天自主健康管理“7+n”，调整为“7+n”，n天数介于零至七天，隔离满七天后，快筛阴性可提前解除自主健康管理。

第二阶段“5+n”方案于11月14日起上路，确诊者隔离天数缩短至五天，期满无论快筛结果，皆可自由外出，须全程配戴口罩。因此台湾民众如在投票日前夕确诊，将不得外出，否则就会触法。