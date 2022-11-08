重庆卫健委答“建医务人员容错纠错机制”：将调研论证

重庆市卫健委答复人大代表提出的“建立健全医务人员容错纠错机制”建议时称，将加强调研，进一步论证建议的可行性。

据重庆市人民政府网站星期一（11月7日）消息，重庆市卫生健康委员会答复市五届人大五次会议龚致平代表《关于疫情常态化防控下减轻基层医务工作者压力的建议》时称，因医务人员行业特殊性，医务人员的工作与患者的身体健康和生命息息相关，重庆市卫健委将加强调研，进一步论证建议的可行性。

中国经济新闻网今年1月23日曾报道，重庆市人大代表、长寿区中医院党委书记龚致平提出，疫情常态化防控下，建议减轻基层医务工作者压力。建议建立健全容错纠错机制，“基层的一些医疗工作者长期处于高强度、重压力的工作状态，如果有关部门不加区分地用‘问责处分’来推动工作，会导致基层医疗工作者身心疲惫、进退失据”。

龚致平认为，对基层医疗工作者既要严管，又要宽容和关爱，为他们干事创业提供有力支持，从而营造一种良好的风气导向和干事氛围。

他指出，长时间、高强度的工作和情感付出，加之时常受到患者或医闹的误解和冲击，时常出现对医务人员不客观不正确评价的舆论和医院不应该付出的赔偿，使得医务工作者的职业倦怠问题越来越普遍，越来越严重。

另据澎湃新闻了解，中国此前已有地方出台这方面的容错纠错机制。

例如，据河南省纪委监委网站2022年1月消息，焦作市纪委监委作出《关于践行人民至上、生命至上价值理念 明确疫情防控中医疗服务保障工作容错纠错适用情形的通知》，从八个方面对容错纠错适用情形作出明确规定，主要包括“因就医群众不配合出现偏差失误的、因不可抗力影响或难以预见的因素出现职业暴露等偏差失误的、严格执行防疫政策引起群众投诉的”等内容。

据河南卫视当时报道，焦作市第二人民医院急诊科接到一位患者家属焦急的求助，家中75岁老父亲突发心梗，医生第一时间出诊。经过抢救，老人转危为安。按照以前的救治流程，患者需要等核酸结果出来后才能救治，但现在焦作市纪委出台了容错纠错适用情形的通知，医院在做好防疫的同时，可以同步开展救治。

患者家属任茂华说：“这个机制出台很好、很及时，考虑得很周到，对于我们这些有特殊病人的家属来说，是吃一颗定心丸。”

焦作市第二人民医院急诊医学科主任王旋鳞说，容错纠错机制对急诊急救一线工作人员来说，就是一场及时雨，“因为这项机制有很强的可操作性，解除了我们的后顾之忧，减轻了我们的心理压力”。