台版求职诈骗虐囚案 重要干部偷渡不成落网

台湾新北市检警近日追查求职诈骗虐囚致死案再有新突破，专案小组星期二（11月8日）凌晨在屏东逮捕另一重要干部30岁涂姓男子及其22岁廖姓女友。两人企图从垦丁偷渡到菲律宾不果被捕。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，新北市检警近日破获求职诈骗集团，救出58名被害者，追查后发现有三人被虐死。

警方调查，上星期六（11月5日）被逮捕的绰号“茶董”的37岁主嫌陈桦韦只是干部。专案小组8日组织大批警力，前往垦丁再逮捕与“茶董”同等的干部30岁涂姓男子（绰号虾董、龙虾）及其22岁廖姓女友，目前正带回大队厘清。

据悉，求职诈骗集团据点被破获后，集团重要干部及背后主嫌四处逃窜，身为重要干部“茶董”陈桦韦当时打包衣服，正要从桃园龟山区的住处跑路，却被准备已久的警方破门逮人，还在他身上起出52万新台币（2万2811新元）现金。

警方掌握，与“茶董”同等干部的涂男和同为集团成员的女友两人连夜南下到屏东垦丁，准备偷渡到菲律宾，但因为九合一地方选举将近，海巡署对出海渔船、游艇管制变严，导致他们无法偷渡出境。专案小组连夜南下，将涂男及廖女逮捕，另外46岁郑男、19岁邱男以及17岁黄姓少年先后到案，目前到案人数28名。