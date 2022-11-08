中国外交部：不接受“人权教师爷” 望欧方理性看待中欧关系

中国外交部发言人赵立坚称，中欧双方合作远大于竞争，希望欧方客观理性看待中欧关系，并强调中方不接受“人权教师爷”，也反对人权问题政治化。

据澎湃新闻报道，赵立坚星期二（11月8日）主持例行记者会。对于欧盟外交与安全政策高级代表博雷利撰文提到，欧盟要管控各领域对华竞争，避免对华过度依赖，并呼吁“中方遵守人权领域的国际承诺和法律义务”一事，赵立坚回应称，近年来中欧贸易额屡创新高，双方就国际和地区问题保持沟通协调。

赵立坚说，事实证明，中欧双方有着广泛的共同利益，长期积累的合作基础，更有着高度互补的发展优势。中欧有竞争，但合作远大于竞争，中欧之间的一些竞争是良性的，有利于推动各自加快发展。

他提到，中方希望欧方客观理性看待中欧关系，同中方一道把握好双方对话合作的主导面，维护好互利共赢的主基调，合作应对全球性挑战，为动荡不定的世界提供更多的稳定性和正能量。这有利于中欧双方，也有利于整个世界。

赵立坚指出，中国坚持以人民为中心的人权理念，协调增进全体人民的政治、经济、社会、文化、环境等权利。世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。

赵立坚强调，中方不接受“人权教师爷”，也反对人权问题政治化和搞双重标准，反对以人权为借口，干涉别国内政，欧盟应该反躬自省，不要打着手电筒，只照别人不照自己。