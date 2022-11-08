香港拟上调最低合法购烟年龄

香港医务卫生局局长卢宠茂说，为了禁绝烟草产品对下一代的祸害，港府应考虑参考其他地方的经验推出进一步措施，包括考虑提高最低合法购买吸烟产品年龄，使下一代永远不能合法地购买吸烟产品。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，最低合法购买烟草年龄旨在防止特定岁数以下人士购买烟草品，香港由1994年起禁止售卖烟草产品予18岁以下人士。

卢宠茂星期二（11月8日）出席香港吸烟与健康委员会主办的香港控烟40周年座谈会时说，尽管香港吸烟率之低已经位于世界前列，但控烟政策的长远目标，仍然是在将来彻底消除烟草祸害，让香港的新一代不需再受到烟草产品的诱惑及危害，令市民生命健康得到全面保护。

卢宠茂称，过去40年，香港推行全面控烟措施，成功将吸烟率从上世纪80年代初的23%，降至今时今日的9.5%，但要达致《迈向2025：香港非传染病防控策略及行动计划》中订下的7.8%或更低目标，有必要采取更积极进取的措施，令非吸烟者不会染上烟瘾，以及鼓励吸烟者戒烟。

香港一直设法降低烟草产品的吸引力，包括上调烟草税、取缔烟草产品宣传，以及要求烟草产品的包装上加添健康警告等。有关全方位禁止电子烟和加热烟等另类吸烟产品的条例已于4月生效，成功令另类新型吸烟产品无法进入香港。

卢宠茂说，港府有计划就下阶段控烟措施进行公众咨询，聆听香港市民对不同控烟措施的意见。同时加强戒烟服务，透过全方位的措施，为达致7.8%或以下吸烟率的目标共同努力。

香港自由党主席、批发及零售界议员邵家辉称，目前电子烟、加热烟已被禁，倘市民日后不能买烟，剥夺了个人选择自由，做法极端。

对于卢宠茂称推动“无烟香港”，邵家辉质疑，倘日后不准市民吸烟，也不利人才赴港，随时弄巧反拙。