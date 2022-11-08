台湾疫情趋缓 本月研议解除户外口罩令

台湾冠病疫情持续降温，中央流行疫情指挥中心表明目前正在搜集资料，本月朝着解除户外口罩令的方向研议。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥称，疫情确实快速下降，近几天病例数降幅一两成都在预期之内。口罩解禁将在11月讨论，目前还在搜集资料，朝户外不强制戴口罩方向研议，是否完全不用戴则还要讨论。

庄人祥说，针对口罩过去并不需要专家会议决定，都是行政指引的修正。将评估分阶段松绑，但第一阶段的结果未有定案。

另外，目前二度确诊者累计6万5808人，以上周新增总确诊数为19.7万人来看，有6700多人为重复感染，占比为3%。

针对有民众确诊后不想通报，但仍想要看病，指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，若医师诊断研判确诊，依照传染病防治法要在24小时内通报，否则将受罚，因此民众不能用理由要求医师不通报。

针对韩国近期疫情再度升温，外界忧心台湾会是下一个。罗一钧则说，这波升温的疫情仍为BA.5变异株引发，但不确定升温后是否会有新兴变异株XBB或BQ.1成为主流毒株。初步研判是距离之前疫情已超过三个月，社区保护力下降，没感染过、未曾接种冠病疫苗者确诊引起这波疫情，后续仍要看整个病毒株的定序资料等，比较能够精确分析。