辽宁省政协原副主席刘国强一审判死缓终身监禁不得减刑假释

辽宁省政协原中共党组副书记、副主席刘国强受贿案一审被判处死缓，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

据中国央视新闻报道，天津市第一中级人民法院星期二（11月8日）公开宣判辽宁省政协原党组副书记、副主席刘国强受贿一案，以受贿罪判处被告人刘国强死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对扣押在案的受贿所得财物依法予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴。

经审理查明，2006年至2016年，被告人刘国强利用担任辽宁省副省长、政协副主席等职务上的便利，为相关单位和个人在企业经营、项目审批、获取财政资金和职务提拔等事项上提供帮助。2008年至2020年，刘国强收受他人所送财物共计折合3.52亿余元人民币（下同，6800余万新元），其中4900万元人民币尚未实际取得。

天津市第一中级人民法院认为，被告人刘国强的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，情节特别严重，使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于刘国强归案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的绝大部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，大部分受贿赃款已追缴到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。同时，根据刘国强犯罪的事实和情节，决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，刘国强出生于1953年12月，辽宁本溪人，曾任本溪钢铁集团总经理、本溪市市长，2001年至2013年任辽宁省副省长，后转任省政协副主席，2017年1月退休。

2020年7月，刘国强官宣落马，2021年1月被开除党籍，8月在天津市第一中级人民法院受审。庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人刘国强及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，刘国强进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。最后法庭宣布休庭，择期宣判。