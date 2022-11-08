下午察：从“别点凉菜”到“错过女儿成人礼”

中国河南郑州市最近频频陷入舆论漩涡，除了发生富士康员工“大逃疫”外，官员们在疫情发布会上的种种言论，显示出宣传手段的落后和与民众的脱节，被指是“何不食肉糜”的翻版。

河南郑州街道社区书记刘红英在周日（11月6日）的疫情防控新闻发布会上，讲述为防疫而错过女儿的成人礼。“前几天是我女儿18岁生日，然而我却缺席了她这重要的仪式。”

刘红英还透露，她把女儿的视频转发到朋友圈，很多社区志愿者截图在居民群里广泛转发，还为女儿送来各种各样的祝福。讲到动情处，她开始哽咽，称所有在一线防控的党员和志愿者都对家人有所亏欠。

“稿子通通审核过的”

深受疫情封锁之苦的郑州民众，并没有对刘红英投以同情。不少网友指出，疫情之下，很多人赖以吃饭的生意都倒闭了，房贷车贷生活都无法保障，哪里能谈成人礼。社区书记错过女儿成人礼，真是小事一件，不值得拿到发布会上说。

还有网友感慨，有些人的生活质量已经高到成人礼都很重要，而大多数人还在为生计苦恼奔波。领导和普通民众，真是活在两个世界的人。

河南民众最近深受疫情之苦。自10月初新一波疫情暴发至今，新发感染者人数仍处于高位，很多郑州民众过去一个月在封控中度过，生活和工作面临困顿。

郑州不久前还发生富士康员工“大逃疫”事件，由于20多万人的厂区疫情管控混乱，加上防疫交通管制，大批工人不得不徒步数十公里返乡。坚持留下来的员工，大多迫于经济压力，因为许多员工底薪只有2000人民币左右，现在订单旺季可以多拿1000块钱的工资。

在此情境下，刘红英略带“凡尔赛”式地提起女儿生日，且是在疫情防控记者会这样的场合，大大低估了民众对封控生活的不满，以及疫下的艰辛和不易。她所理解的“惨”，在饱受煎熬的普通民众眼里，产生不了共情。

但是，刘红英对批评声似乎颇为委屈。网传视频显示，她站在平安街社区前拿着喇叭喊冤，称不觉得自己做错了什么，并呼吁大家互相理解。值得一提的是，刘红英还说到：“再说一下，我的稿子通通审核过的，不是我一个人想说什么就说什么。”

刘红英站在平安街社区前拿着喇叭喊冤，称不觉得自己做错了什么。（视频截图）

真情流露还是宣传老套路？

如果刘红英所言不假，即发言稿是审核过的，那么对民意把握不准的不仅仅是她个人，还有郑州市政府。

巧合的是，“为了抗疫错过女儿成人礼”的故事，在2020年也发生过，只不过主角是另一人。郑州市妇联公众号于2020年3月14日发布“最美战疫‘家’故事”，其中提到，杜岭街道彭公祠社区党支部副书记张保红，自社区疫情防控阻击战打响后，一直坚守在一线，就连女儿成人礼那天，她也始终在岗位中。

文中还附上张保红的女儿给母亲的家书，提醒母亲照顾好自己。

由于张保红和刘红英的故事颇为相似，再加上刘红英说自己的稿子是审核过的，不少网友认为“错过女儿成人礼”就是郑州政府的宣传老套路，只不过这次煽情翻车了。本意可能是想拉近与群众的距离，却产生领导干部高高在上、自带优越感的反效果。

郑州市妇联于2020年3月14日发布“最美战疫‘家’故事”，同样讲述了社区副书记“为了抗疫错过女儿成人礼”的故事。（郑州市妇联公众号）

“金句频出”的发布会

其实，郑州市政府和民众的脱节，在之前的疫情发布会上就已经有所体现。

郑州市官员在11月3日的疫情防控新闻发布会上提醒民众，冠病对温度比较敏感，建议居民点外卖时，不要购买凉菜。谈及外出如何做好防护时，郑州官员建议民众自驾或者乘共享单车。

不少人留言说，郑州封城期间菜价飙涨，静默期间外卖根本没有恢复，也无法自由出入小区，官员在疫情发布会居然提醒民众点外卖时不要点凉菜、自驾出行，简直不明白普通市民到底过着什么样的生活。

对此，有网友编顺口溜评价3日的新闻发布会：“我在郑州抢不到菜，你跟我说外卖别点凉菜。我在小区出不去门，你跟我说回家鞋放门外。我问你啥时候快递能恢复，你跟我说拿完快递记得消毒。”

“别点凉菜”因此成为热梗，很多网友以此调侃郑州政府脱离群众，宣传迂腐呆板。

网友制作“别点凉菜”的图片，调侃郑州政府宣传迂腐呆板、脱离群众。（微博）

官媒呼吁少打悲情牌

《人民日报》海外版旗下新媒体栏目侠客岛今日发文称，郑州发布会打 “错过女儿成人礼”的“悲情牌”，确实画蛇添足，暴露出有关部门在公众沟通、舆论宣传方面的短板。文章指出，实干和宣传，两手都要硬。在“干得好”的基础上，也要逐渐“说得好”。

《环球时报》前总编辑胡锡进也发文说，刘红英这样的社区书记，比街道还基层，应该不是公务员，相当于村支书，也是老百姓。他认为，安排刘红英做这样的发言，是一个不当安排。记者会的组织者和基层书记都对舆论场的规则不够了解，通常没有能力让自己说的话中听，经得起互联网的审视。希望民众能多包容基层工作者。

从“别点凉菜”到“错过女儿成人礼”，显示出郑州官员和普通民众之间的脱钩，以及政府对于民意的误判，这其中暴露出的恐怕不仅仅是宣传短板的问题。而舆论抓着一名哽咽的社区书记不放，则显示出基层民众对于无休止的封控的厌倦。