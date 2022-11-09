李克强抵柬埔寨访问：合作为促进区域经济一体化注入动力

中国国务院总理李克强星期二（11月8日）晚抵达柬埔寨金边，并进行正式访问。李克强说，期待中国与东南亚的合作能为促进区域经济一体化注入新动力。

据新华社报道，李克强应柬埔寨王国首相洪森邀请，星期二晚乘专机抵达金边国际机场，出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。李克强夫人程虹、国务委员兼国务院秘书长肖捷等陪同人员同机抵达。

柬埔寨副首相贺南洪率政府高级官员到机场迎接，当地青年向李克强和程虹献上鲜花。中国驻柬埔寨大使王文天和驻东盟大使邓锡军也到机场迎接。

李克强称，中国和亚细安互为全面战略伙伴和最大贸易伙伴。当前国际地区形势复杂深刻演变，各种不确定不稳定因素增多，全球发展面临前所未有的挑战。中国期待东亚合作领导人系列会议聚焦发展与合作，坚持多边主义和自由贸易，坚持开放合作和互利共赢，共同维护全球产业链供应链安全畅通，携手应对全球性挑战，为促进区域经济一体化、维护地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣注入新动力。

李克强指出，中柬互为近邻，传统友谊深厚，互利合作不断取得新的发展。中国希望通过此访同柬方共叙团结友好，共商合作大计，推动中柬命运共同体建设取得更多成果，更好造福两国和两国人民。

出席东亚合作领导人系列会议期间，李克强将出席第25次中国－亚细安（10+1）领导人会议、第25次亚细安与中日韩（10+3）领导人会议和第17届东亚峰会。

访柬期间，李克强将会见柬埔寨国王西哈莫尼，同洪森举行会谈，并见证双方合作文件的签署，出席金边至西哈努克港高速公路通车、中国援柬吴哥古迹茶胶寺修复项目实体移交等活动。