台经济官员：缺失台晶圆产能将对世界科技经济带来灾难

主管台湾经济的官员称，台湾晶圆制造占全球产能比重六成，若少掉这六成，将是全球科技与经济发展的大灾难。

据台湾《联合报》星期二（11月8日）报道，台湾经济部长王美花接受台湾英文媒体“Taiwan Plus”专访时称，台湾经过40多年，才形成如此有效率及竞争力的半导体产业链，台湾与世界也在半导体上互相需要。台湾政府不断让国际社会知道，确保台湾和平的重要性，同时也会以租税优惠、育才揽才等，强化台湾竞争力。

王美花强调，半导体出口占台湾整体出口达34%，不只对台湾经济很重要，对安全更是至关紧要，因此政府有更高层次的策略与想法，要让台湾半导体能持续发展。

王美花称，在近期大陆对台军演、中共二十大后，外界普遍关切台湾的地缘政治风险，而台湾晶圆制造产能占全球60%，“若少掉这六成，会是多么恐怖的晶片缺乏？”

她强调，应该让国际社会知道，确保台湾和平，让台湾半导体等产业可以继续成长，才是台湾对全球经济最好的贡献，否则将会是全球科技与经济发展的大灾难。

王美花也分析，美国这次扩大对中国大陆实施的晶片管制，大致可分为三面向，一为IC（积体电路）设计部分，其次是先进制造设备，最后才是人员的限制。

她认为，美国出台的这些限制是希望能全面压制中国大陆科技的发展，除盼借此维持美国半导体技术的领先地位，也要限制中国大陆在高科技甚至军事科技的进展。

针对相关限制对台湾的影响，王美花说，台湾在半导体制造领域早已占有一席之地，因此台湾要持续推动半导体供应链或生态系的发展与进步。

为维持台湾半导体产业优势，王美花称，政府提出的作法，是要透过修法提供租税优惠诱因，鼓励半导体设计或制造等部门的研发，要让台湾密集的半导体供应链能持续壮大。

人才方面，王美花称，政府将透过半导体学院，继续扩大培育本土半导体人才，并松绑相关法规，以招揽外国高阶及技术人才来台湾服务。