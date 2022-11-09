生产研究成果效率低 香港九所大学排名齐跌

国际高等教育资讯机构Quacquarelli Symonds（QS）周一（7日）公布亚洲大学排名，香港九所上榜大学排名全部下跌。

据《星岛日报》报道，香港大学排第四名，下跌一位；香港中文大学排第12名，下跌一位；香港科技大学排名第14，跌出10大。香港城市大学跌三名至第23位；香港理工大学跌一名至26位；浸会大学跌两名至第68位；岭南大学跌至152位。自资院校方面，树仁大学跌至351至400位，去年首次上榜的恒生大学则跌至551至600位。

QS报告指出，相信疫情影响香港大学各项指标表现，按各评分指标分析，除中大及理大外，其余大学在“国际研究网路”指标分数下降。 QS认为这显示有关合作在疫情期间或难以维持。

QS又指，香港仍是全球顶尖大学最集中的地区之一，各大学有高水准、高影响力的研究，逾半上榜大学在“论文引用次数”的指标排名前20名；而教师及学生国际化程度也排名很高，但生产研究成果的效率低，需要改善教员人均论文数。

QS按照11项指标评分，包括学术声誉（30%）、雇主评价（20%）、师生比例（10%）及国际研究网络（10%）进行排名，共有760所亚洲大学上榜。排头10名大学当中有五所为中国大陆院校，其中北京大学首次升上榜首；新加坡国立大学屈居第二；第三位则为清华大学。在去年度排名中并列第三的港大及新加坡南洋理工大学，今年排名分别跌至第四及第五位。