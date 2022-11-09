法兴银行预计地方政府不堪重负时中国或结束清零

法兴银行亚太及中国首席经济学家姚炜在谈到中国放松防疫清零政策的问题时说，迄今为止传言多于实际的变化，但“当前疫情开始在中国越来越多地点导致地方政府不堪重负、疲惫不堪，因此已经到了，不论中国政府愿不愿意，都不得不向前看的时候。”

据彭博社报道，姚炜在接受采访时指出，对于中国放开，预计有两种情景。

第一种是由下而上。政府最高层不会在措辞上有任何的变化，但更多地将来自于地方政府层面，各地尽最大可能放松；本质上是被迫退出清零政策。

第二种是中国中央政府加快必要的准备措施，包括谈论脆弱人群疫苗接种、ICU容量，以及宣传层面上的变化，告诉中国民众不用恐慌。如果政府做这样的准备，那么可能在三个月、六个月后发布相应声明。如有这样的准备工作，外界会非常明确地看到。

对于经济，姚炜指出，未来三到六个月经济将面临许多压力，因为中央政府估计还不会改变对于防疫清零的态度。

她认为，即便防疫清零政策解除后，中国也不会出现程度与西方国家类似的报复性需求。因为在整个疫情期间，中国政府从未向家庭提供过直接的财政支持，这是与其他国家之间存在的重大差异。同时由于封锁持续的时间更长，对于收入前景、整体经济，以及最重要的，对于信心的破坏可能会持续更久。因此姚炜相信，消费会有所反弹，但恐怕远远无法回到疫情前的水平。