被指双十节表演无人机是大陆制造 台厂商澄清

有国民党立委爆料嘉义县双十节烟火晚会中，无人机表演所用机队为中国大陆生产的无人机机型。对此，负责群飞表演的台湾希望创新公司澄清称，所有涉及资讯安全的零件均不是大陆制造，陆制零件也无相关资质。

据台湾联合报报道，国民党立委鲁明哲星期二（11月8日）质询行政院长苏贞昌时爆料称，在嘉义县双十节焰火晚会中，台湾希望创新公司无人机表演机队，使用的全是大陆高巨创新公司EMO机型，并指希望创新董事陈冠如代表的雷虎科技将进军国防工业。

苏贞昌回应称，会责成相关部会调查，指虽然民间管制可能没有这么严，但一方面无人机本就该自己发展，一方面也有相关规范。他说，若真使用大陆无人机则“宁可不要有这个表演”，“且在总统面前，不应该、也不可以。”

希望创新公司当日晚间澄清说，表演所使用的无人机核心飞控系统的相关软硬件均为自行开发设计，使用的飞控晶片为瑞士ST义法半导体、精准卫星定位晶片为瑞士ublox RTK定位模组、通讯模组为美国高通及美国DIGI通讯模组，设计和生产均非大陆产品。

希望创新还说，2020及2022年双十节的展演内容，相关动画程序都由希望创新制作，经与相关单位沟通后，进行分镜设计及路径动画设计而成，绝无假手大陆公司。“试问，大陆无人机公司会愿意为我们群飞展演设计国旗、勇鹰号及民主台湾自信前行、守土卫国等展演飞行路径？”

不过，希望创新展演用无人机的马达、螺旋桨、电池等与资讯安全及控制无关的零组件，采用的则是大陆制产品。公司指出，在马达、电池等不涉及资讯安全的元件方面，目前全球商用无人机产业因成本、市场等因素，大多需使用大陆产品，这是目前全球商用无人机产业共同课题。