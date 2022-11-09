中国10月CPI同比上涨2.1%

中国国家统计局星期三（11月9日）发布数据显示，10月中国全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，环比上涨0.1%，其中食品价格上涨对CPI涨幅影响最大。

据中国国家统计局官网公告，10月中国CPI同比上涨2.1%，其中城市上涨2.0%，农村上涨2.5%，1­­月至10月平均CPI比上年同期上涨2.0%。在类别方面，10月食品价格上涨7.0%，非食品价格上涨1.1%，消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨0.4%。

数据显示，10月食品烟酒类价格同比上涨5.2%，影响CPI上涨约1.43个百分点。食品中，丈夫最明显的为畜肉类价格，上涨23.6%，影响CPI上涨约0.72个百分点，其中猪肉价格上涨51.8%，影响CPI上涨约0.64个百分点。鲜菜价格则下降8.1%，影响CPI下降约0.19个百分点。

此外，鲜果价格上涨12.6%，影响CPI上涨约0.23个百分点；蛋类价格上涨11.8%，影响CPI上涨约0.08个百分点；粮食价格上涨3.6%，影响CPI上涨约0.06个百分点；水产品价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.05个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、其他用品及服务、生活用品及服务价格分别上涨3.1%、1.9%和1.4%，教育文化娱乐、衣着、医疗保健价格分别上涨1.2%、0.5%和0.5%；居住价格则下降0.2%。

环比变动方面，10月CPI环比上涨0.1%，其中城市持平，农村上涨0.1%。类别方面，食品价格上涨0.1%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.1%，服务价格持平。

