中国大陆单日确诊病例半年来首次破千

中国大陆星期二（11月8日）新增8176例本土冠病感染者，其中有1294例确诊病例和6882例无症状感染病例，确诊病例数自五月来首次破千。

据中国国家卫生健康委员会数据，1294例本土确诊病例中，重灾区广东通报592例，河南159例，重庆157例，内蒙古135例，首都北京也通报32例。

其余省市分别为山西69例，四川40例，新疆34例，云南13例，陕西13例，甘肃10例，湖南八例，山东六例，浙江五例，青海四例，黑龙江、福建三例，江苏、湖北、海南两例，天津、河北、江西、贵州、西藏一例。

中国大陆上一次通报超过千起本土确诊病例，还是在4月29日上海疫情期间的1410例。

无症状感染病例方面，重灾区广东通报2611例，内蒙古938例，河南888例，重庆333例，首都北京则通报48例。

其余省市分别为新疆664例，黑龙江403例，湖南151例，甘肃136例，山西113例，湖北103例，青海96例，河北66例，山东64例，四川60例，北京48例，福建42例，云南39例，天津26例，辽宁18例，陕西16例，安徽10例，贵州10例，江苏、江西八例，广西、西藏七例，宁夏六例，浙江五例，上海四例，吉林两例。