沙利文：朝鲜与台海是印太可能爆发战争的紧迫挑战

美国国家安全顾问沙利文星期一(11月7日)在纽约一场活动中说，朝鲜和台海紧张局势是可能导致印太地区爆发战争的两个非常紧迫的安全挑战，而拜登政府非常重视解决这些挑战并投入了相当的资源和努力。

据美国之音报道，沙利文说：“全球很多的注意力都集中在乌克兰正在进行的战争上，只有片刻的时间转向印度太平洋地区潜在的战争。但我要告诉你们的是，对于拜登政府来说，我们非常重视解决印太地区两个非常紧迫的安全挑战。”

他所说的第一个挑战就是朝鲜。沙利文说，美国已经采取了一些相当强有力的步骤来增强美国的亚洲盟友对美国的延伸威慑的信心，包括将美日同盟提升到新的水平。

沙利文提到的第二个严峻的安全挑战就是台海日益紧张的局势。他说，美国采取了两方面的应对。

他说：“我们做出了很大的努力，既强化我们政策的基本原则没有改变，即我们支持台海和平稳定、反对单方面改变现状，同时我们还在快速加速的基础上努力建立威慑力量，使人们清楚地看到，试图在世界的那个地区采取一些草率行动的代价将超过任何行动方的利益。”

谈到大国竞争，沙利文透露，美国在私下而且直接向俄罗斯非常清楚的表明美国将如何应对核武器的潜在使用。这是他首次透露美国与俄罗斯就乌克兰战争可能引发核冲突的问题进行了非公开的接触。

谈及中美关系，他说：“中国既是我们最重大的竞争对手，也是我们最大的贸易伙伴之一。这是我们需要对付的现实，而不是试图简单地简化为在纯粹的竞争与在符合我们共同利益的情况下合作之间做出二分法的选择。”