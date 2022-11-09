前美军飞行员担任中国政府代理人被判刑

美国司法部星期一（11月7日）声明说，居住在加州圣地亚哥现年67岁的前美国陆军直升机飞行员、民用承包商莫伊尼安（Shapour Moinian）被判处20个月的徒刑，罪名是担任中国政府的代理人，并接受中国政府代表数千美元报酬，向中国提供其国防承包商雇主与航空相关的信息。

据美国之音报道，美国司法部声明：“根据法庭文件，莫伊尼安大约从1977年到2000年之间在美国、德国和韩国的美国陆军服役。退役后，莫伊尼安为美国各地（包括圣地亚哥）以及国防部的各种已通过背景调查的国防承包商工作。‘已通过背景调查’（Cleared）是一个术语，表示批准允许承包商从事涉及机密信息的项目。”

根据其认罪协议，当莫伊尼安为一家获得通过背景调查的国防承包商（CDC）工作时，负责军方和美国情报机构使用的各种航空项目。其间一名中国的人士联系了他，该人士声称在一家技术招聘公司工作，为莫伊尼安提供了为中国航空业提供咨询的机会。

2017年3月份，莫伊尼安前往香港，与这位所谓的招聘人员会面，并答应提供与美国设计或制造的多种类型飞机相关的信息和材料以换取报酬。在那次会面时，莫伊尼安接受了大约七千至一万美元（9793新元至1万3990新元）的报酬。根据他的认罪协议，在这次会面和随后的所有会面时，莫伊尼安已经知道与他会面的这些人是由中国雇用或指使的。

美国司法部的声明还说，莫伊尼安回到美国后开始收集与航空相关的材料，其中包括将材料从“已通过背景调查的国防承包商”（CDC）那里将信息转移到U盘上。2017年9月，莫伊尼安前往海外，并在上海机场中途停留期间，会见了中国政府官员，并通过U盘提供了与航空相关的材料，其中包括“已通过背景调查国防承包商”的专属信息。

此后，莫伊尼安安排通过其继女在韩国的银行账户获得酬金。莫伊尼安告诉他的继女，这些资金是他在海外咨询工作的报酬，并指示她通过多次交易将资金转给他。