台防疫官员：有望11月就解除户外口罩令

随着台湾冠病疫情持续降温，解除户外口罩令的讨论也正进行中。台湾防疫官员星期三（11月9日）透露，解除口罩令预计将在本月就能上路，另外向中低收入群体免费发放快筛试剂也将同步上路。

据台湾《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期三接受媒体采访时称，基于台湾疫情趋缓且向下趋势加快，台湾将逐步调整口罩政策。

王必胜透露，现阶段的调整方向将分为室外和室内，不排除参考世界卫生组织（WHO）建议，不再强制户外配戴口罩，但室内人潮拥挤处仍应戴上口罩。由于开放场所牵涉范围广，仍待详细规划，新制可望在11月上路。

另外，目前台湾仍剩下1.3亿剂快筛试剂库存，大多有效期限落在2023年底或2024年初。以有效期推算，未来每个月需消耗1000万剂，才不会出现快筛试剂剩余过量的问题。

除目前65岁以上长者及6岁以下幼儿免费发放以外，指挥中心研拟增加中低收入户，及扩大7至12岁儿童，以一个月免费发放五剂为规划方向，避免快筛过剩。

王必胜星期三说，发放范围纳入7至12岁小学学童，主因是近期校园流感及呼吸道融合病毒（RSV）病例增加，希望能透过快筛能有效鉴别诊断；另外，中低收户对象受惠约60多万人，由地方社政单位发放，详细内容将会在11日公布，物流运送人力筹备后，新制11月上路可能性高。