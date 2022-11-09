中国10月PPI自2020年来首次同比下降

中国10月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.3%，为2020年12月来首次同比下降。

据中国国家统计局官网星期三（11月9日）公布数据，10月中国全国PPI同比下降1.3%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格则同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。今年1月至10月，全国PPI平均比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。

数据显示，10月生产资料价格同比下降2.5%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.81个百分点，其中采掘工业价格下降6.7%，原材料工业价格上涨1.2%，加工工业价格下降3.5%。生活资料价格则上涨2.2%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.51个百分点，其中食品价格上涨4.6%，衣着价格上涨2.5%，一般日用品价格上涨1.6%，耐用消费品价格上涨0.2%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨11.1%，燃料动力类价格上涨7.3%；黑色金属材料类价格下降12.3%，建筑材料及非金属类价格下降5.1%，有色金属材料及电线类价格下降4.9%，化工原料类价格下降2.8%。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟说，PPI由9月同比上涨0.9%转为10月同比下降1.3%，主要受去年同期对比基数较高影响。

她指出，据测算，在10月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。

另一方面，中国10月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点。分析称，涨幅回落主要受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响。