大陆投资者逾千亿港元资金支撑港股触底反弹

香港股市近期从逾十三年的低位反弹，在过去一个多月寻底的过程中，中国大陆投资者连续买入港股，成为一股支持力量。

据彭博社报道，汇总数据显示，截至星期二（11月8日）中国大陆投资者通过港股通已连续24个交易日净买入港股，刚刚超过去年末的连续净买入天数，创下2021年2月以来最长，累计净买入金额近1200亿港元（213.8亿新元）。彭博计算显示，本轮净买入截至上周五，腾讯、美团等科技巨头获买入最多，其中腾讯净买入金额超过280亿港元，南方恒生科技ETF也位于前列。

本月随着市场炒作中国防疫政策松动预期，叠加中概股审计的积极消息，截至最新收盘恒生科技指数涨幅已逾17%，暂为指数自2020年推出以来的最佳月度表现。在此之前，受中国防疫清零政策下的经济压力、美联储紧缩、中美关系等多重负面因素冲击，该指数频创推出以来新低。

私募基金公司珠海青竹的基金经理姜良庆说：“我们对港股早就满仓了，一个是确实跌得很多了，价格便宜是硬道理，特别是腾讯这一类公司，如果将来中国经济正常发展，它们也是最受益的。”

中国大陆和香港互联互通下的ETF交易于今年7月开始，不同产品的资金流仍现分化。在这轮南向的净买入过程中，南方恒生科技ETF获得较多资金流入，盈富基金则遭到净卖出逾16亿港元。姜良庆表示，港股ETF有分散个股投资风险的作用，对于投资者也是一个选择。

星期三（11月9日）早盘香港股市窄幅波动，恒生指数当前小幅上涨0.2%，恒生科技指数升约0.7%。