中国教育部取缔奥林匹克英语大赛和希望数学竞赛

中国教育部称，奥林匹克英语大赛、希望数学等多个竞赛违规，已经被依法依规取缔。

中国教育部网站星期三（11月9日）发布关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报。

通报指出，“奥林匹克英语大赛”对外宣称主办方为“国际双语教育协会英汉专业委员会”“奥林匹克英语大赛组委会”的名称均未经合法注册。

通报称，“希望数学巅峰对决国际精英挑战”、“希望数学巅峰挑战营竞赛活动”、“希望少年俱乐部”及其他名为“希望数学”、“希望杯”的相关赛事为彗星海科技有限公司及其他企业违规举办。

通报也称，对外宣称是美国新闻传媒教育协会中国分会的“JEA China”未经合法注册。

上述三个竞赛活动违反《面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法》，目前均被依法依规取缔。

另外，数学花园探秘、华数之星、五羊杯、走美杯、美国大联盟、卓越360统测、全英赛、世奥赛等均未列入教育部公布的“面向中小学生的全国性竞赛活动名单”，均属违规竞赛。

中国教育部在通报中提示，凡是未列入“面向中小学生的全国性竞赛活动名单”的均是违规竞赛，名单内没有面向义务教育阶段学生的学科类竞赛。此外，所有竞赛均不得向学生和家长收取任何费用，竞赛及竞赛产生的结果均不作为中小学招生入学的依据，也不作为高考加分项目。

据澎湃新闻报道，2018年以来，中国教育部持续规范面向中小学生的全国性竞赛活动，连续四年公布通过审核的竞赛清单，取消了学前教育阶段各类竞赛和义务教育阶段学科类竞赛，大幅削减了竞赛数量，基本斩断了竞赛与招生、考试、培训挂钩的利益链，以遏制竞赛横生的乱象。