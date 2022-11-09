分析：日本或随美国对中国半导体制新规

关于美国对中国实施尖端半导体出口限制的规定，美国敦促日本等同盟国尽快与美国保持步调一致。专家认为，日本将选择配合美国的规定，日中贸易往来项目不会受到太大的影响，但中国情绪化的反应令人担忧。

据美国之音报道，美国要求同盟国引入对中国实施尖端半导体出口限制，美国商务部长雷蒙多说，“日本和荷兰可能会追随我们”，计划瞄准这两个国家施压，敦促尽快与美国保持步调一致。

日本生产了全球约15%的半导体，特别擅长为尖端晶元制造生产线。中国长期以来一直是一个重要的市场。

淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡锡勋说，日本本月内阁会议将决定的《2022年度第2次补正预算案》中日美合作次世代研究据点的整备约3500亿日圆（33.64亿新元），先端制品的生产据点支持约4500亿日圆，由此可见，日本期待海外据点的工厂，脱离对于中国的依存。

他说：“后安倍(时代)的国际秩序中，半导体不仅是安全保障或是经济利益的考虑，日本为了扩大在世界的一个存在地位，势必会配合美国，企图夺回半导体主导权，避免中国取得半导体的一个优势。”

日本经济产业相西村康稔在11月1日的记者会上就对中国出口的管制表示，“正在与美国沟通，将根据沟通情况，听取国内企业的意见。”

2021年，日中贸易额达到3714亿美元，同比增长17.1%。中国自日本进口2055亿美元，增长17.7%。对于在拥有巨大市场的中国的业务机会受到限制，日本的很多相关企业正在详细评估对业务的影响。

日本也在观察欧盟与韩国关于美国这次限制禁令的动向，其中韩国对中国出口半导体占其本国半导体出口的6成，三星电子在中国拥有半导体工厂。分析人士认为，此前顾及中美双方、维持平衡外交的韩国将面临选边站的困难。

