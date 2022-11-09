中国10月房企融资规模年内首现正增长

随着中国官方持续扩大对中国房地产市场的融资和政策支持，今年10月房企融资规模年内首次出现正增长，房地产市场呈现由冷转暖迹象。

据证券时报报道，中指研究院星期二（11月8日）发布的监测数据显示，今年10月房地产企业融资同比上升较快，非银融资总额同比首次出现正增长。

数据显示，今年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元（人民币，下同，107.42亿新元），同比上升16.4%，环比下降27.0%。从融资结构来看，10月信用债规模占比57.4%，海外债占比0%，信托占比4.9%，ABS融资占比37.7%。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水称，10月单月融资规模首现同比上升，与行业进入下行周期的初期相比，行业融资已出现修复迹象，其中信用债发行同比差距明显缩小。当前央国企为信用债发行主力，受政策支持影响，预期民企融资将有所突破。

不过，易居研究院智库中心研究总监严跃进称，也要客观看待融资规模首现正增长，受到去年同期融资规模基数低影响也是一大原因。整体而言，房企资金压力仍然较大。

数据显示，今年1月至10月，房地产企业非银融资总额7535.5亿元，同比下降51.4%。从融资结构来看，信用债占比53.5%，同比提升22.4个百分点；海外债占比仅为2.3%，同比下降14.6个百分点；信托占比10.9%，同比下降18.0个百分点。ABS占比33.3%，同比提升10.2个百分点。

报道称，去年9月第一批出险房地产企业出现违约事件，对房地产市场冲击很大，导致投资人信心快速下降，债券发行能力大幅回落。今年以来信用债市场进入回调阶段，多次受到政策大力支持，成为各渠道中修复最快的一种融资方式。

在中国房产市场陷入寒冬之际，中国部门近期加大支持民营房企融资的动作不断。11月1日，交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集21家民营房企召开座谈会，这也被业内视为民企发债将成为行业融资新发力点的一大前兆。

此外，中国国家发改委11月7日公布了《关于完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，其中提出，完善民营企业债券融资支持机制，加大对民营企业发债融资的支持力度。