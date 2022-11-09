中国打击整治养老诈骗专项行动共批捕7594人

中国自4月开展打击整治养老诈骗专项行动以来，全国检察机关共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人。

据中国央视新闻报道，中国最高人民检察院星期三（11月9日）通报检察机关打击整治养老诈骗犯罪相关情况，并发布检察机关惩治养老诈骗违法犯罪第二批典型案例。

通报称，自今年4月平安中国建设协调小组部署开展打击整治养老诈骗专项行动以来，全国检察机关与公安机关、人民法院密切协作配合、相互监督制约，在专项行动期间共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人。在提起公诉的案件中，涉及养老产业的1292人，提供“养老服务”的561人，投资“养老项目”的470人，销售“养老产品”的423人，宣称“以房养老”的69人，代办“养老保险”的126人，开展“养老帮扶”的29人。

最高检同时对社会影响恶劣、具有典型意义的10起重大养老诈骗案件挂牌督办。为实现精准打击、不枉不纵，最高检会同有关部门加强对办理养老诈骗案件法律政策的指导，要求办案人员既严格把握依法从严的总基调，又全面准确落实少捕慎诉慎押刑事司法政策；对养老诈骗犯罪集团中的首要分子、骨干成员严肃追究，对部分犯罪情节较轻、主动认罪认罚、退赃退赔的人员则依法从宽处理。

同时，检察机关对重大线索加强研判、督办、盯办，加强立案监督和侦查活动监督，专项行动期间共监督立案149人，追捕449人，追诉51人。针对追损难，各级检察机关创新工作举措，坚持应追尽追原则，把追赃挽损作为办案的重要组成部分，贯穿检察办案全过程。

最高检指出，整治规范是从源头上防范养老诈骗违法犯罪的根本之举，要把开展公益诉讼作为专项行动中促进整治规范的一项重要措施，在制定检察机关实施方案时就作出部署。各地检察机关也重点针对老年人个人信息保护、养老保健食品虚假宣传、养老保险金保护等领域部署公益诉讼有关专项活动。专项行动期间，各地检察机关共立案办理涉养老诈骗公益诉讼案件332件。

同时，最高检今年6月印发了《关于加强刑事检察与公益诉讼检察衔接协作 严厉打击电信网络犯罪 加强个人信息司法保护的通知》，对打击整治养老诈骗也提出了相应要求，争取实现对养老诈骗犯罪的全链条打击和一体化网络治理。

同时，各地检察机关针对办理刑事案件中发现的问题，如涉老年人金融业务、养老金融产品营销、非法金融活动防范等，以检察建议、会商座谈等方式提出意见建议，协同促进金融监管部门对违规问题开展核查，合力阻断养老诈骗中的金融黑灰产。专项行动期间全国检察机关共制发检察建议779份，推动整治规范对症下药。

