国泰航空委任林绍波为行政总裁

国泰航空委任顾客及商务总裁林绍波为新任行政总裁，接替邓健荣。

据彭博社报道，香港国泰航空星期三（11月9日）公告，现年50岁的林绍波将于1月1日接任。林绍波面临带领这家拥有76年历史的航空公司摆脱困境的挑战。防疫限制措施令国泰航空陷入了危机，并引发了有政府参与的390亿港元（69.54亿新元）资本重组。

国泰航空集团主席贺以礼声明：“我十分欣赏他对集团长远发展抱有清晰的愿景、其才智卓越，以及致力推动集团迈向成功的决心。”

国泰航空介绍，林绍波将领导国泰航空继续朝新冠疫情后的复常迈进，迎接新高国际机场三跑道系统的落成。

林绍波于1996年以管理培训生的身份加入国泰航空，曾先后在香港及海外不同部门任管理岗位，于2019年8月获委任为顾客及商务总裁以及国泰航空全资附属公司香港快运的主席，管理所有顾客、商务及货运业务。

驻新加坡的航空顾问索比（Brendan Sobie）说：“鉴于他的经验，以及领导国泰航空在疫后时代成功度过难关并改善集团长期地位的要求，林绍波是当然的人选。”

在疫情最严重时期，由于香港严格的旅行限制，包括长达21天的强制酒店隔离，国泰航空削减了98%左右的运力。政府最近放宽了规定，促使航空旅行大幅回升，但国泰航空的航班运力仍只有疫情前的16%，而地区竞争对手新加坡航空为73%。国泰航空自2020年初以来亏损逾330亿港元。

索比分析：“无论如何想像，这对林绍波都不是一件容易的事情，但国泰航空拥有非常强大的品牌和非常强大的股东，因此最终将会战胜过去几年带来的挑战。”

邓健荣2019年接替何杲出任国泰航空行政总裁时，香港正受到反政府抗议活动的影响。短短几个月后，疫情又来了。

彭博行业研究分析师Eric Zhu认为，任命林绍波出任行政总裁可能会在国泰航空2023年增加运力时保持对客户体验的关注。

在高级管理层的其他人事变动中，61岁的营运及航空服务总裁韩兆杰也将退休，由50岁的航空服务董事麦皓云于2023年4月1日接任。仙女52岁的公司客运董事刘凯诗将接替林绍波出任顾客及商务总裁。

