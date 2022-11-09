美军拟撤离驻日F-15战机 专家：不是向北京示弱

就在中国军方在珠海航展上大秀肌肉之时，美国军方准备撤离在日本空军基地的老旧F-15战机，以较先进的F-22A暂时部署来填补空缺。专家分析说，这不是向北京示弱，是正常汰旧换新。

据美国之音报道，美国空军第18联队（18th Wing）11月4日宣布，来自阿拉斯加的F-22A战机于当天抵达位于日本冲绳的嘉手纳空军基地（Kadena Air Base），以准备开展在该基地服役超过三十年的F-15C/D战机的阶段性撤出。

该声明说，美国国防部将暂时部署较新、较先进的战机来填补F-15战机撤出后的空缺。

米切尔航空航天研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）未来概念和能力评估主任、美国空军退役上校冈辛格尔（Mark Gunzinger）说：“我敢肯定，美国没有意图发出这样的信号，但中国很可能会将此视为美国军事实力继续削弱的另一个指标。”

11月8日，中国国际航空航天博览会（也称珠海航展）首次展出包括中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20在内的“20”系列中国空军重器，以及翼龙-3、飞鸿-97A、彩虹-7等无人机装备。

美国智库新美国安全中心高级研究员、国防项目主任佩蒂约翰（Stacie Pettyjohn）发推文指出，撤走F-15是增强对华威慑、减少美军资产脆弱性的广泛策略的一环。

她写道：“（F-15C/D）这些是旧的第四代飞机，考虑到解放军先进的分层防空系统，它们在对华战争中不会有太大贡献。”

她提醒道，中国有1000多枚短程弹道导弹（SRBM）和300多枚陆射巡航导弹（GLCM），射程可以抵达冲绳，可能摧毁美军停放在基地的战斗机。美国战机可以迅速部署到该地区，并计划分散在许多基地，以降低其脆弱性并提高在受到攻击时的作战能力。

