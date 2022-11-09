台媒：台积电7纳米产能利用率已跌破50%

市场传出台积电7纳米晶片家族产能利用率已跌至50%以下，高雄7纳米晶片扩产计划也已暂缓。

据台湾《电子时报》星期三（11月9日）报道，目前大力砍单、延后拉货调整台积电7纳米晶片订单的IC设计客户众多，影响最大的为联发科、超微半导体（AMD）、高通、苹果及英特尔。日前业内消息人士称，在台积电的前十大客户中，联发科、AMD、英伟达、美满电子科技（Marvell）和意法半导体的订单削减幅度大于预期，并推迟了交货日期。

台积电在近日的法说会中指出，基于智能手机和电脑等终端市场疲软，以及客户的产品进度延迟，从去年第四季度开始，台积电7纳米及6纳米产能利用率将不再处于过去三年的高点，预期这种情况将延续到明年上半年，因为半导体供应链库存需要几个季度才能重新平衡达到较健康的水准。

报道称，台积电此前已经相应调整了对7纳米及6纳米晶片扩产的资本支出，包括因市场需求不确定而撤销22号厂房的新7/6纳米生产线、调整高雄7纳米晶圆厂兴建时程。台积电认为，7纳米及6纳米晶片制程的需求下降更可能是周期性现象，而非结构性现象，因此7纳米和6纳米晶片产能利用率预计将在明年下半年回升。

台积电没有回复置评请求。

据中时新闻网报道，针对台积电暂缓7纳米晶圆厂扩产计划，台湾经济部长王美花星期三（11月9日）说，她还需要向台积电了解求证，但她承诺，台积电高雄7纳米厂一定会做，不会生变。

她称，电脑等电子消费型产品的需求下降确实有影响到7纳米晶片需求，不过台积电没有证实7纳米厂的计划将被撤回，只是可能不像当初那么急。