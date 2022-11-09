张勇承诺阿里会始终扎根实体经济

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在星期三（11月9日）的世界互联网大会上说，阿里的成长受益于时代机遇和中国大市场，会始终扎根实体经济。

据第一财经报道，张勇认为，过去二十多年的数字经济发展，经历了从“数字化的大流通”到“数字化的大物流”，再到“数字化的大计算”三个历史阶段。这三者，都深植于实体经济。

数字化大流通的需求侧，连接着广大的中国消费者，它的供给侧，则连接着千万级的商家和多样化的服务生态。“大流通”的建设，催生了“大物流”，贯通生产、分配、流通、消费各环节，又关联一二三各产业，在疫情等非常时刻中更彰显其战略重要性。

他表示，大流通与大物流所产生的数字化需求，进一步推动了大计算时代的到来。数字化延展到研发和制造等企业生产经营的全部领域，也应用到城市和社会公共治理的方方面面。

张勇说：“农业时代靠水利，工业时代靠电力，数字时代靠算力。计算正成为一种不可或缺的通用能力，真正的云计算时代正在来临。”

张勇说：“数据已成为整个社会新的细胞，数字基础设施构成社会中新的骨架，产业数字化成为社会运行新的肌理。”数字经济与实体经济的“化学反应”主要源于对生产、设计与制造环节进行数字化重构，用大数据模型推演出最优流程。

他强调，数字经济与实体经济的融合发展，必将成为国家经济增长的强劲动力，“阿里巴巴会始终扎根实体经济，积极参与网络空间命运共同体的建设，利用好数字技术帮助中小企业，推动产业变革加速到来。”

张勇再次表达了他对于平台社会责任的理解。在他看来，阿里作为平台型企业创造社会价值的最佳方式，就是在数字经济与实体经济的融合进程中，帮助更多产业，尤其是中小企业共享数字化红利，创造更多就业机会，让发展成果更普惠。

