香港近三分之一BNO签证申请者年龄在18岁以下

香港近三分之一BNO签证申请者是18岁以下人群。

据《南华早报》星期三（11月9日）报道，在14.2万名BNO签证申请者中，有3.86万人来自18岁以下人群，其中仅16%的申请在英国提交。

另外，35岁至44岁BNO签证申请者有3.26万人，其中13%在英国提交申请。年龄在45岁至54岁之间的人士提交了2.78万份申请，其中14%在英国提交。

在申请BNO签证的人群中，25岁至54岁的香港人占55%，即7.81万人。

移民顾问表示，数据证实了他们亲眼目睹的情况，即年龄在30至50岁之间的香港人计划移民，以便让他们的子女能在英国上学。

英国内政部8月份公布的数据显示，自该计划推出以来，截至今年6月，共有133124名香港人获得了入籍许可。

香港大学社会工作及社会行政学系讲座叶兆辉教授估计，自该计划开始以来，有5万个家庭计划或已经移居英国。

他警告称，由于专业人士占很大一部分，无论是专业技术还是离开的人数，都不容易被取代。

目前，只有1997年6月30日即香港回归前一天之前出生的人有资格独立申请BNO签证。

据估计，在香港750万居民中，有540万人拥有资格申请BNO签证。成功的申请BNO签证的人士及其家属在英国生活、工作和学习长达五年之后可申请成为英国公民。

英国计划于本月放宽BNO签证申请条件，允许在1997年7月1日或之后出生、父母至少一方具有BNO签证身份的香港人使用父母身份申请在英国定居。