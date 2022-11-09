问责官员被指无赏罚制度 港官员：特首有权撤职

针对有议员质疑香港政府没有对问责官员订立赏罚制度，香港官员称，目前针对问责官员的制度已行之有效，如果问责官员涉嫌违规，行政长官可按《基本法》将相关官员停职。

据网媒“香港01”报道，新思维立法会议员狄志远星期三（11月9日）在立法会大会上，提出有关政治委任官员绩效管理的口头质询，要求当局交代会否订立适用于问责官员的赏罚制度。

香港政制及内地事务局局长曾国卫称，目前针对问责官员的赏罚制度已行之有效，政治委任官员受《政治委任制度官员守则》规管，如果涉嫌违反职责或《守则》规定，行政长官会按适当程序决定个案是否属实，如属实会作出合适处理，包括警告、公开谴责、停职或免职；如涉主要官员，行政长官可按《基本法》向中央建议将有关官员停职或免职。

曾国卫指出，在问责制下，公务员可专注协助行政长官和政治委任官员制定政策、执行决定等。他提到，施政报告提出强化公务员管理的措施，是鼓励公务员敢于担当、不断求进，积极为市民提供优质服务。

曾国卫提到，出任问责官员的初心是为了贡献国家及香港社会，薪酬奖励并非最大考虑，“为社会谋幸福是最大的鼓励”。

针对港府会否以《施政报告》公布的KPI（关键绩效指标）达标情况评核各司局长的表现，曾国卫称，KPI旨在监督项目的执行，如果进度有偏差，会再审视是否受客观因素影响等，并作出适当调整。