苏宁易购再辟谣：与供销社合作传闻不实

苏宁易购周三（11月9日）再次强调，苏宁易购与供销社合作传闻“消息不实”。

据第一财经报道，苏宁易购公告，关注到11月8日部分媒体在网络上发布的“供销社收购苏宁易购39%股权，成为第一大股东，除了线下平台，积极开拓线上市场”等相关信息。经公司自查并向公司持股5%以上股东核实，不存在上述传闻中提及的供销社收购股份事宜，上述传闻不属实。

受“供销社合作传闻”影响，苏宁易购已经连续第四个交易日股价上涨。据报道，虽然并未与供销社展开合作，但苏宁易购正在寻求渠道，进一步盘活其仓储物流资产。

苏宁易购11月6日公告子公司与专业投资机构合作的新进展。2021年3月，苏宁易购的子公司苏宁易达物流和南京宁昌，与普洛斯的关联方珠海普实、CLH 88，签署协议。珠海普易物流投资方向包括收购苏宁易购部分仓储物流基础设施项目。在珠海普易物流中，苏宁易达物流出资6.5亿元（人民币，下同，1.25亿新元），南京宁昌出资0.85万元。

在业内看来，中国国内家电市场整体表现疲软，加上线上新兴电商平台成长迅速，包括苏宁易购在内的线下零售企业承受较大的经营压力。

苏宁易购一方面优化在一二线城市的自营门店，另一方面继续发展低成本运作的三四线市场的“零售云”加盟店。但如何缓解现金流压力，重塑可持续的盈利模式，依旧是苏宁易购目前需要面临的挑战。

