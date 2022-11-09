澳门智能签注受理大陆旅游签 办理仅五分钟

中国出入境管理局决定在全国公安机关出入境窗口，启用智能签注设备受理大陆居民赴澳门旅游签注申请后，媒体发现，具体操作过程非常简易，全程大约5分钟左右。而目前澳门当地的酒店和餐饮等也在纷纷促销。

据第一财经报道，记者实测发现，办理一年有效一次往返的澳门个人旅游签注，从进入办理大厅到办理完成，全程大约五分钟。

另外，澳门各类旅游产品价格仍处于较低区间，2022年10月，澳门酒店订单平均间夜价格为313元，同比降5%，仅为2019年同期的35%。澳门威尼斯人、澳门JW万豪、永利皇宫酒店、澳门美狮美高梅等众多高端酒店的平均间夜价格均在千元以下。

携程平台显示，澳门当地的酒店和餐饮等也在纷纷促销，部分五星(钻)级酒店仅130元（人民币，下同，25.09新元）一夜起价，大量高端酒店每夜价格都跌破千元。

在澳门，目前不仅仅是机票和酒店便宜，其实餐饮也很便宜。游客透露，与同事们去喝早茶，吃了一桌子的点心，最后结账时人均不到100元，而以往的人均价格肯定超过100元。按照目前的机票和酒店优惠价格，再加上餐费等，估计4天3夜的澳门旅游人均费用约4000多元至5000多元。

不过，由于疫情关系，澳门比较热门的旅游景点比如渔人码头、旅游塔、妈祖阁、官也街等并没有很多游客。