美媒：台积电计划在美国再建一个大型晶片厂

美国媒体称，台积电计划在美国亚利桑那州再投资数十亿美元，建立又一座大型晶片工厂。

美国《华尔街日报》星期三（11月9日）引述匿名知情人士称，台积电计划在未来几个月内宣布将在亚利桑那州凤凰城北部再建造一座尖端的半导体工厂，毗邻该公司2020年承诺建造的首座工厂。

熟悉该建造计划的知情人士还说，台积电的新工厂将生产目前最微小、最快速的晶体管之一的3纳米晶体管。他们还透露，此次建厂的投资规模，预计将与两年前的120亿美元（约168亿新元）大致相同。

报道称，台积电的这一决定是在华盛顿同意向半导体制造商提供补助金，以使先进的制造业回到美国本土后，该公司对在美国制造晶片所下的大赌注。

为了将晶片制造重心从亚洲转移出去，美国和欧洲近期均推出了建厂激励措施，其中美国今年推出“晶片法案”，拨款数百亿美元提高半导体生产，同时为投资兴建晶片厂的业者提供投资税减免。

另一方面，虽然今年疫情带来的电子产品购买高峰褪去，晶片需求出现萎缩，使包括台积电在内的许多制造商削减了近期资本支出，但此次扩建则是台积电对需求长期乐观的一个表现。

台积电此前曾透露，公司计划于12月在亚利桑那州举行仪式，在其两年前宣布的工厂中安装第一批生产设备。台积电当时称，将在该工厂生产5纳米的晶片，不过据熟悉此事的人透露，台积电目前准备在该工厂生产更先进的4纳米晶片，并具有更大的产能。该工厂预计将于2024年投入大规模生产。

台积电没有回应《华尔街日报》的置评请求。

美国10月推出迄今为止最严格的半导体产业出口禁令，以打压中国大陆的晶片产业。此外，紧张的台海关系也令美国对台积电在台湾的生产设施感到担忧。

报道称，虽然台积电一直在台湾本土建设最先进的设施，但也探索在其他地区进行生产，包括考虑扩大其在日本的生产设施，并正在考虑在新加坡建设一个价值数十亿美元的工厂等。

受利好消息影响，截至发稿时，台积电股价上涨4.5%，报每股417新台币（约18.4新元）。

