新疆本轮疫情已发放救助金28.5亿人民币

新疆官员指出，为保障困难群众的基本生活，当局在本轮疫情发生期间已累计发放各类救助资金28.5亿元（人民币，下同，约5.5亿新元）。

据澎湃新闻报道，新疆民政厅副厅长李绚星期二（11月8日）晚在疫情防控发布会上通报上述数据。他说，在这28.5亿元的救助金中，包括足额发放8月、9月、10月这三个月的城乡低保金22.8亿元、特困供养资金8787万9000元、孤儿及流浪乞讨救助资金3747万元、残疾人“两项补贴”1.2亿元。另外在8月初，当局也为全区城乡低保、特困对象增发一次性生活补贴4.39亿元。

李绚称，新疆各级民政部门按照自治区党委和政府决策部署，保障低保、特困、低保边缘等困难群众基本生活，确保应保尽保“不漏一户、不落一人”。截至目前，2000余名基层民政干部、5000余名民政协理员累计摸底排查89万多户230多万人，将3万余名符合条件的困难群众新纳入低保或特困供养范围。

他还称，新疆民政部门加大了受疫情影响困难群众救助力度，疫情期间，累计实施临时救助75万1000人次、发放救助金2.5亿元；同时积极开展实物类救助帮扶，指导疫情较重地区，根据实际情况，为低保、特困等特殊困难群体及时送去米面油、蔬菜包等生活必需品。

另外，李绚也提到，近期气温逐渐转寒，新疆各级民政部门积极开展了冬季取暖救助工作，确保低保等困难群众冬天不受冻。

报道称，截至目前，中国新疆省已实施取暖救助32万7000户，发放暖心煤31万1000吨、取暖补助5489万1000元。

新疆今年8月暴发了新一波疫情，目前仍是当前中国大陆疫情的重灾区之一。根据新疆卫生健康委员会星期三发布的数据，新疆星期二新增确诊病例34起，新增无症状感染者664起。