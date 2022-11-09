富士康所在郑州航空港区解除全区静态管理

中国河南郑州疫情仍处在高峰期，但此前爆发员工出逃事件的郑州富士康厂区所在的航空港区官方宣布，在经历七天全区静态管理后，按照原计划解除静态管理，有序恢复人员出行。

据“郑州航空港区发布”微信公号星期三（11月9日）通告，为更好统筹疫情防控和经济社会发展，确保群众正常生产生活秩序，根据航空港区疫情防控形势，经研究，11月9日12时起解除全区静态管理，对防控措施作出相应调整。

通告称，航空港区全域内精准划定高、中风险区，其中高风险区实行“足不出户、上门服务”管理，中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，白名单企业施行闭环管理。

通告还称，将有序恢复人员出行，对自11月2日起，除防外溢临时管控区外，连续七天全员核酸检测正常且无疫情传播风险的社区，恢复正常生活秩序。居民可在严格做好个人防护的前提下，凭24小时核酸检测阴性证明、健康码绿码“点对点”出行，但不得前往涉疫区域。

通告强调，要继续严控人员聚集，餐饮场所禁止堂食，中、低风险区可提供外卖服务。学校、托幼机构、校外培训机构等继续实行线上教学，养老服务机构、寄宿制学校继续实行封闭管理。此外，浴池、健身房、KTV、网吧、棋牌室、影剧院、剧本杀等密闭场所暂不开放。全区聚集性活动暂停。

通告称，保障居民基本生活的商超、农贸市场、药店、理发店等场所，则根据所在区域中、低风险等级，在严格落实疫情防控措施的前提下，正常经营。

通告还强调，要加强对保障城市基本运行的医疗救护、快递外卖、环卫保洁、水电气暖、交通物流、电信通讯等流动人员的健康监测和闭环管理。各类流动人员要提高防护意识，按规定参加核酸检测，快递外卖等配送人员要做好个人防护，实行无接触配送。

通告称，鉴于本轮疫情防控形势的复杂性，请民众继续坚持减少流动、避免聚集，为全区尽快恢复正常生产生活秩序共同努力。

据河南省卫生健康委员会通报，河南省星期二新增159起本土确诊病例和888起无症状感染病例，其中重灾区郑州分别新增159起和884起。