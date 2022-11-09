中国房地产开发商股票大涨

中国房地产开发商股价星期三（11月9日）飙升，此前监管机构扩大了一项融资计划，旨在支持深陷危机的房地产行业的债券发行。

据路透社和美国之音报道，旭辉控股集团（CIFI）股票大涨约40%，碧桂园的股价飙升23%，龙湖集团股价上涨17%。恒生中国大陆房地产指数上涨8%。

中国银行间交易商协会（National Association of Financial Market Institutional Investors）星期二（8日）宣布，将扩大一项计划，支持包括房地产开发商在内的民营企业约2500亿元人民币（约500亿新元）的债券融资。

中国央行下属的这个半官方协会也说，后续可视情况进一步扩容。

香港信诚证券（Prudential Brokerage）有限公司副董事张智威（Alvin Cheung）分析："尽管该计划对开发商的帮助可能并不大，但中央政府释放出的信息显示出稳定楼市和经济的决心正在提振市场的情绪。"

中国央行出手支持民营房企，正值中国房地产开发商负债累累，现金匮乏，艰难地寻找新的资金来源来完成楼盘工程，并向供应商付款之际。在过去一年里，陆续有多家房地产开发商的海外债务违约。

最近，投资者一直在担心危机正在加剧，因为据信得到政府支持的公司也在拖欠款项，比如旭辉控股集团和绿地控股。

全球投资银行“杰富瑞”（Jefferies Financial Group）分析师陈树金（Shujin Chen的音译）在给客户的一份报告中写道：“我们认为，在最近出现违约后，这是帮助龙头民营开发商缓解流动性的一大步。”

陈补充道，即便如此，鉴于房地产销售复苏乏力，他仍预计该行业将出现更多的债务违约。

野村证券预计，由于新房销售的长期萎缩可能会使今年的资金来源减少3.3万亿元，因此扩大计划带来的收益不太可能足以解决开发商的财务困境。

10月，中国房地产市场继续低迷，私营部门的数据显示，房价和销售额下降。