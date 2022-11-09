蔡英文：期待英国顺利成为CPTPP成员

台湾总统蔡英文表示，期待英国顺利成为《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的成员，并支持台湾成为会员。

综合台湾《自由时报》和路透社报道，蔡英文星期三（11月9日）接见英国国际贸易部副部长韩斯（Greg Hands）访团时强调，台湾的目标是强化台英经贸互惠交流，进而促成双边签订投资贸易协定。

蔡英文说，期待英国可以顺利成为CPTPP的成员，并支持台湾成为会员，共同促进更多经贸合作，创造双方繁荣发展。

针对于英方提出推动台英“强化贸易伙伴关係”（Enhanced Trade Partnership，ETP），蔡英文说，期待台英双方在ETP架构下，进一步促进贸易和相互投资。

蔡英文指出，近年台湾和英国在科技、能源、经贸以及智慧城市等领域，都不断深化合作关系，面对后疫情时代的挑战，台湾愿意在半导体供应链重整协助全球进行最佳配置，也期待台湾与英国等民主盟友，透过前瞻技术合作、相互投资以及金融支持等方法，共同建立更具有韧性的全球供应链。

蔡英文说，今年的“台英经贸对话会议”是全球疫情暴发以来，首度恢复实体举行，相信将更有助于台英双边在各项重要经贸议题上的交流和合作。

蔡英文感谢英国政府长期支持台湾的国际参与，以及支持台海的和平稳定外，期盼在刚上任的英国苏纳克首相领导的新政府的支持下，台英关系能够不断提升。

韩斯说，除了经济跟贸易的关系，双方都有强韧的民主制度，有很多共通点，同时作为理念相近的伙伴，也共同面对许多相似的挑战。

对韩斯本次访台，中国外交部称“中方坚决反对建交国同台湾地区进行任何形式的官方往来”。