中消协促消费者规避“双十一”消费套路

一年一度的“双十一”购物节拉开帷幕之际，中国消费者协会发文提醒消费者加强自身维权意识，规避消费套路。

据澎湃新闻报道，中消协星期三（11月9日）发布了一则消费提示，提醒消费者科学理性按需消费的同时，防范并规避商家的促销套路，加强自身维权意识，谨防各类电信诈骗。

中消协称，每到“双十一”，商家推出各种促销手段吸引消费者，包括预售、满减、红包、优惠券等，复杂的花式营销也迷惑着消费者，引得消费者抱怨不断。

中消协建议，消费者应详细了解定金及尾款支付时间、退还条件以及优惠券使用条件、折扣范围和期限等内容，尤其留意消费者支付“定金”后，如果没有在规定时间内支付尾款，或因自身原因不想购买此件商品了，“定金”是不予退还的。

中消协也建议，消费者提前明确保价时间、保价方式、价格范围等规定细则，及时咨询商家和平台客服，必要时留存聊天记录、广告宣传页面截图等证据，便于产生纠纷时进行维权。

中消协还提到，许多地区受疫情管控影响，物流受限或停运，收货时长无法保障，因此建议消费者在下单前与商家和物流客服确认商品是否可以发货，因为快递若滞留在途中或被拦截退回发货地可能造成不必要的财产损失。

另外，中消协也敦促各电商经营者切实做到以消费者为中心，让利于民，多一些透明与真诚、少一点算计和套路。