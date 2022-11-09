台北故宫1973年来有359件瓷器破损 

台北故宫博物院三件国宝毁损风波持续延烧，故宫院长吴密察星期二（11月8日）证实，故宫院内光是瓷器类的文物，历年来就有359件修复纪录，其中破损成碎片的文物至少就有250件。面对质疑，行政院长苏贞昌则说，台湾在爱好和平、重视文物的方面没有问题。

据台湾联合报报道，无党籍立委黄国书星期二在立法院质询时指出，早在台北故宫首任院长蒋复璁的任内，就曾经在1967年、1975年、1978年发生过三件瓷器毁损时间，后来在2012年周功鑫的任内，故宫又再发现五件文物、附件及残片遗失。

黄国书还强调，经过他盘点资料，故宫的文物修复纪录内，光是瓷器类就有359件。

吴密察证实该数据没有问题，都是依据修复室的修复纪录统计而来，并指出其中的状况轻重有别，其中破损成碎片的至少就有250件，时间最早可以回溯到1973年。

他强调，故宫正在往前清查档案，一件一件地比对，将这些档案全部解密，并将把几十年来的修复资讯完全公开，“不论它在什么时候、什么原因，全部尽可能地解密。”

黄国书指出，故宫必须要了解其中的原因，如果是自然破损，就代表故宫相关的保存机制、设备有问题；如果是人为破损，则意味着故宫在馆内的维管相关机制出了问题，这些都必须进一步了解。

吴密察说，故宫正在检讨当中，并承诺“两个月内会给大家有所交代”。

黄国书也提及，现在有人主张故宫文物如果保管不好，不如还给中国大陆。对此，苏贞昌认为，文物是属于人类遗产，故宫文物众多，台湾历来都妥慎保管，而且定期展览、供人检视，所以没有什么归还的问题。他还说，在爱好和平、重视文物方面，台湾“远胜于其他国家”。

苏贞昌指出，从这次文物毁损事件看到人为疏失，应当咎责，但他破损的问题不是这次才有，故宫早在1973年就成立修复室，可见当年就已经有破损、修复的必要。

他提出，多年来台北故宫有359件瓷器文物破损，说明“现在有人为政治或选举目的，故意把这次的事件无限上纲，说成这是政治操作、吴密察如何，这都显然不当”。